“Ccn in Amp, spiragli in Commissione. Lavori solo grazie al Centrosinistra”

ALGHERO – “Con quale coraggio l’Amministrazione Conoci continua a far convocare commissione nelle quali, puntualmente, mancano i commissari di maggioranza? Oramai è un fatto conclamato, se i consiglieri di opposizione non garantiscono il numero legale, le commissioni saltano. Ieri di nuovo la commissione Ambiente si è tenuta solo perché, vista l’importanza della tematica trattata e in ragione degli ospiti presenti, i commissari di minoranza hanno ritenuto doveroso far svolgere i lavori e sopperire al menefreghismo del centrodestra.

Si dibatteva del disciplinare dell’Area Marina protetta in materia di noleggio con conducente e siamo soddisfatti che dopo tre ore di dibattito si sia aperto uno spiraglio per favorire un punto d’incontro tra l’Area Marina e gli operatori, che, a ragione, contestavano l’importo troppo alto che viene loro richiesto per operare nell’area protetta.

Purtroppo però, se va riconosciuto l’impegno del presidente della Commissione, non si può non notare oltre alle assenze tra i commissari di maggioranza, anche l’assurdo della mancata presenza dell’Assessora alle attività produttive.

Sul consigliere di Fratelli d’Italia, che è stato visto giusto il tempo necessario per firmare, invece, forse meglio stendere un pietoso velo di sabbia.

La vergogna purtroppo, lo sappiamo non abita a Porta Terra, ma così veramente non si può andare avanti oltre”.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD