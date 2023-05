Raccolta differenziata ad Alghero, distribuzione sacchetti

ALGHERO – In distribuzione nel Comune di Alghero i sacchetti per la raccolta differenziata di plastica e organico delle utenze domestiche. La consegna avverrà presso la sede comunale di via Sant’Anna n. 38, piano terra, da martedì 23 maggio a giovedì 31 agosto, secondo il seguente calendario: Mercoledì’ 10:00 – 12:30, Giovedì’ 15:00 – 17:30, Martedì’ 15:00 – 17:30, il servizio sarà sospeso nella settimana di ferragosto (dal 14 al 20 agosto). Per il ritiro è necessario il codice fiscale (o copia dello stesso) e la prima pagina dell’avviso TARI 2022, nel quale è riportato l’intestatario dell’utenza e l’elenco degli immobili. Non è richiesta la dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

Le buste spettano esclusivamente per gli immobili registrati ai ruoli Tari quali utenze domestiche; la consegna riguarda soltanto l’annualità 2022 e non quelle precedenti; è possibile il ritiro anche per conto di terze persone, purché si disponga della necessaria documentazione e di delega in carta semplice da parte dell’interessato.

La fornitura di sacchetti è tarata su un utilizzo medio annuo: in caso di esaurimento è possibile utilizzare per l’organico i classici sacchetti della spesa consegnati alle casse dei supermercati o acquistarne di appositi, purché gli stessi siano di tipo compostabile. Per il conferimento di indifferenziato e plastica con metalli, vanno sempre utilizzate buste trasparenti o semitrasparenti, senza distinzione di colore. Si ricorda che sono assolutamente vietate tutte le buste che non consentono la visione del contenuto, per cui è sanzionato l’utilizzo dei classici sacchetti neri, o di qualsiasi altro colore, che mascheri quanto conferito.