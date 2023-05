“Treno sull’agro, quando ce lo volevano dire?” Subito un’assemblea

ALGHERO – “Apprendiamo in questi giorni, solo attraverso la stampa, di una possibile realizzazione di una tratta ferroviaria che collegherà l’aeroporto di Alghero a Sassari passando per Mamuntanas. Sempre e soltanto dalla stampa apprendiamo che nel progetto la tratta attraverserà diversi terreni insistenti nelle borgate di Sa Segada e Tanca Farrà, in alcuni casi dividendoli proprio a metà. Date le conseguenze che la realizzazione di questo progetto comporterebbe alle varie aziende coinvolte la domanda nasce spontanea: quando pensava di coinvolgere le parti interessate l’Amministrazione? Oppure l’idea era quella di imporre il progetto senza facoltà di replica alle parti interessate? Come Comitato di borgata riteniamo doveroso convocare un Assemblea con i residenti della zona per poter discutere l’argomento e decidere i passi da seguire. Per questo motivo ci stiamo già attivando àffinche l’Amministrazione partecipi all’assemblea per illustrarci il progetto. A breve verranno comunicati data, orario e luogo”.

Comitato Sa Segada