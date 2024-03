Pescato senza tracciabilità, tre ambulanti sanzionati a Cagliari

CAGLIARI – La Guardia Costiera di Cagliari e la Polizia Locale – Nucleo di polizia amministrativa di Cagliari, nell’ambito delle attività mirate a contrastare illeciti in materia di pesca e di commercio abusivo o irregolare hanno esperito attività di controllo, nella mattinata del 7 marzo, presso la piazza dei centomila in Cagliari, accertando la commercializzazione, da parte di tre venditori ambulanti, di prodotto ittico privo della prevista tracciabilità.

I tre commercianti sono stati sanzionati con altrettanti verbali da 1.500 euro ciascuno per violazioni inerenti la tracciabilità del pescato e, nei confronti di essi, è stata disposta la sanzione accessoria del sequestro di 25 kg di prodotto ittico, del quale è stata disposta ed eseguita la distruzione.

Durante la stessa operazione la Polizia Locale– Nucleo di polizia amministrativa ha altresì redatto 5 sanzioni amministrative da 5.000 euro ciascuna, due a carico di due dei predetti ambulanti di prodotto ittico ed altre tre nei confronti di altrettanti commercianti di altri generi alimentari per esercizio abusivo del commercio su suolo pubblico in difetto della prevista autorizzazione.

Le operazioni rientrano nell’ambito delle attività poste in essere congiuntamente dalla Polizia Locale e dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Cagliari rispettivamente ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni Comunali nell’esercizio del commercio ambulante e di quelle in materia commercio di del prodotto ittico.