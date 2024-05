Generazione Sassari a Mariotti, rompa con la Lega di Vannacci

SASSARI – “La candidatura alle prossime Europee di Roberto Vannacci, (noto per le sue gravissime dichiarazioni omofobe e discriminatorie, tanto che Il Ministro Crosetto ha avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare) confermata oggi sui social networks ci deve preoccupare e non poco.

Tutto questo è ancora più pericoloso se si rapporta a ciò che ha da poco precisato: “Lotterò per affermare i valori di patria, tradizione, famiglia e sovranità che condivido abbondantemente con la Lega”.

Per onestà e coerenza intellettuale nei confronti di chi spera in una Europa e, nel suo piccolo, in una Sassari democratica e sana, si auspica che il candidato sindaco di Sassari Gavino Mariotti esprima subito e pubblicamente il suo essere un convinto antifascista, decidendo di escludere dalla propria coalizione la Lega e di non avere alcun dialogo con il partito di Salvini.

Quale Rettore della più antica università della Sardegna, Mariotti ha il dovere civico e morale di garantire ai cittadini, in particolar modo agli studenti, che il fascismo fu una dittatura feroce che ha caratterizzato un orrendo periodo buio della storia del nostro bel paese”.

Manuel Pirino