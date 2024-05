La Corallina abbandonata: andrebbe valorizzata meglio oppure portata via

ALGHERO – Una barca, denominata “La Corallina”, simbolo della marineria algherese. In luogo tra i più trafficati da residenti e turisti. Posizionata in quel sito, a due passi dal porto e da diverse attività di ristorazione, grazie ad una donazione dell’ex-assessore Franco Simula che, però, si trova da tempo in stato di abbandono. Diverse le segnalazioni, compresa l’ultima a cui fa riferimento la foto di Luca Feniello. Cosa si deve attendere per dargli una sistemata, magari illuminarla la sera e perchè posizionare una targa con informazioni storiche sul comparto? Non sembra troppo, sarebbe ora di intervenire, qui, come in altre situazioni che andremo a segnalare. Oppure, per evitare di lasciare tale condizione poco decorosa meglio toglierla definitivamente.

Nella foto La Corallina appena sistemata qualche anno addietro