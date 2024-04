“Stabile via Colombo, ultimate le opere: rispettati tempi rientro alloggi”

CAGLIARI – Sono state ultimate le opere di consolidamento nello stabile di via Colombo a Sassari. I lavori di messa in sicurezza hanno provveduto a posizionare dei nuovi pilastri in acciaio a sostituzione e integrazione di quelli che esistevano e puntellare i solai. Tutte le opere sono state effettuate in totale ottemperanza dell’ordinanza che dava un termine massimo di 30 giorni per gli interventi di messa in sicurezza. Questo consentirà alle 21 persone già da oggi di rientrare nei 12 appartamenti (9 di proprietà di AREA e 3 privati) oggetto dell’ordinanza di sgombero: “siamo soddisfatti – commenta l’assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu – nel giro di pochi giorni, grazie al lavoro dell’assessorato, di AREA e di tutti i soggetti coinvolti, abbiamo mantenuto la promessa alle persone evacuate e oggi dopo, 8 giorni, possono rientrare nei rispettivi alloggi.” L’utilizzo di malte altamente performanti con fibre e componenti tecnologicamente molto avanzati consentono in breve tempo di raggiungere capacità portanti maggiori dei migliori cementi armati che al contrario richiedono un tempo di consolidamento più prolungato. Ora sarà necessario proseguire con le opere definitive di consolidamento dei pilastri e del solaio originali come prevede l’ordinanza, i lavori si dovranno concludere entro 60 giorni. “L’intervento in via Colombo rientra nelle opere di ripristino di emergenza – specifica l’assessore Piu – ma sto predisponendo una delibera da 27 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dedicati all’edilizia residenziale pubblica”.