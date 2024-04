Baseball, trasferta dolce amara per la Catalana Alghero

ALGHERO – Trasferta dolce amara per la Catalana Baseball Alghero che trova la vittoria in gara 1 dopo aver rimontato il 2-0 iniziale e si vede sfumare gara 2 lottando fino al nono inning.

A Codogno finisce così la seconda giornata di campionato con una partita per parte. Due ottime gare dal ritmo serrato e dalle difese chiuse.

Menzione speciale al lanciatore vincente Nicola Zidda, atleta di casa cresciuto nelle giovanili della Catalana, che ottiene insieme ai suoi compagni la prima vittoria in serie A. In Gara 1 il Codogno baseball passa in vantaggio nei primi 4 inning, la Catalana pareggia, supera e allunga con un doppio rbi di Elyezer D’Amico che manda a casa Puggioni e Riestra. La squadra lombarda però, è molto compatta e limita gli errori al minimo accorciando le distanze al nono inning. La partita finisce con il risultato di 4-5 per gli algheresi che battono 9 valide contro le 3 lodigiane nonostante i 7 errori difensivi commessi. Salvezza del game da parte di Elyezer D’Amico MVP della gara con un 4 su 4.

In Gara 2 un’ottima prestazione dei lanciatori stranieri di entrambe le squadre che tengono un ritmo altissimo per tutte e nove le riprese. L’Attacco algherese parte subito bene e infila la difesa del Codogno imponendosi al primo inning per 0-2. Un vantaggio che dura fino a metà partita quando la reazione dei lodigiani coglie impreparata la difesa ospite e passa in vantaggio per 3-2.”