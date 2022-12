Per una Asl Sassari trasparente: attiva la piattaforma di Whistleblowing

SASSARI – La Asl di Sassari presenta la nuova piattaforma Whistleblowing, uno strumento informatico a disposizione di dipendenti, collaboratori e consulenti, lavoratori delle imprese

fornitrici per segnalare comportamenti illeciti. Un processo che va nella direzione della prevenzione della corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione e che viene attivata nel più ampio progetto WhistleblowingPA, promosso da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l..

Attraverso la piattaforma https://aslsassari1.whistleblo wing.it dal primo dicembre, e’ possibile inviare segnalazioni di illeciti o di irregolarità in maniera sicura e confidenziale, tramite la compilazione

di un form online.

“Una percorso, avviato da tempo, volto alla prevenzione e al contrasto di pratiche corruttive – afferma il Dg dell Asl di Sassari, Flavio Sensi – Si tratta di un sistema online, facilmente accessibile, attraverso il quale inviare le segnalazioni di eventuali illeciti, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione”. L’Azienda si impegna a garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni ricevute e la segretezza e l’anonimato del segnalante : infatti il sistema garantisce l’anonimato in quanto rende impossibile rintracciare l’origine della segnalazione. Il segnalante è tutelato da ogni forma di ritorsione o possibile discriminazione legata alla segnalazione presentata, come prevede la normativa vigente (Legge n. 179/2017). In seguito alla segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Asl di Sassari procederà a svolgere una istruttoria, verificando la veridicità dei contenuti.