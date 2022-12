Alghero, Alberto di Natale quasi pronto |video e foto

ALGHERO – Fervono i preparativi all’interno dell’ex Mercato Ortofrutticolo di Alghero per la realizzazione del tradizionale Albero di Natale, simbolo dei festeggiamenti del Cap d’Any in Riviera del Corallo. “Alghero perla del Mediterraneo”, questo il titolo del progetto che vede la sua nuova veste ispirata alla bellezza della città, da secoli di storia ad oggi. A farla da padrone i colori silver e oro col rosso corallo, simbolo di lucentezza e innovatività. Al lavoro, come ogni anno, gli studenti del Liceo Artistico F. Costantino di Alghero a cui si aggiungono ragazzi e ragazze di “Scienze Umane”. Coordinati dal flower interior designer algherese Tonino Serra e seguiti da vicino dai docenti dei due plessi, i giovani studenti preparano gli allestimenti che faranno da corollario all’Albero che, seppur unico, rappresenta la tradizione, la continuità e soprattutto battezza l’avvio del mese di eventi per il Cap d’Any con la sua inaugurazione in Piazza Porta Terra il giorno dell’Immacolata (8 dicembre 2022) dalle ore 18. Nell’occasione, sarà la Banda Musicale A. Dalerci di Alghero a dare il là ai festeggiamenti col concerto itinerante per le vie del centro storico.