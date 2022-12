Ritorna Cin Cin al Centro di Alghero: brindisi e regali

ALGHERO – Un brindisi per ogni acquisto nelle attività locali per sostenere l’economia della città e ravvivare il centro storico: è questa la mission alla base di Cin Cin al Centro, evento nato dalla collaborazione tra Cantina Santa Maria La Palma, Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico e Istituto Alberghiero di Alghero, con il patrocinio del Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Regione Sardegna.

L’evento si svolgerà nelle serate di martedì 6, 13 e 20 dicembre: durante queste date ogni acquisto presso le attività del CCN verrà celebrato da un brindisi speciale da fare nello stesso negozio con i vini della Cantina Santa Maria La Palma, per ringraziare dell’acquisto e celebrarlo con gioia.

«Cin Cin al Centro è un modo per rendere ancora più piacevoli gli acquisti effettuati nelle attività della rete del CCN Al Centro Storico – sottolinea Daniela M. Riu, presidente del CCN Al Centro Storico – In questo modo vogliamo invitare ulteriormente tutti gli algheresi e non solo a fare una passeggiata nel cuore della città, per scoprire tutte le belle proposte che i negozi hanno pensato per Natale. Il centro storico è un grande centro commerciale a cielo aperto, ricco di boutique ed esperienze da vivere: vogliamo promuovere una sua riscoperta continua».

«Questa iniziativa prosegue nel solco degli eventi e attività organizzate dalla nostra azienda per supportare e valorizzare il territorio – evidenziano dalla Cantina Santa Maria La Palma – In questo caso vogliamo premiare gli acquisti che sostengono l’economia locale: per farlo offriremo un brindisi a chi sceglie i negozi della città di Alghero, insieme a uno speciale coupon da utilizzare durante le festività. Ci piace l’idea di poter contribuire a rendere il centro della città sempre più vivo, per questo siamo felici di rinnovare la collaborazione con il CCN Al Centro Storico lanciata già nel 2021. Invitiamo le persone che vivono in città o che la visitano a fare qui i loro regali di Natale: gli acquisti locali possono essere più divertenti anche rispetto ad altri fatti online, ancora meglio se conclusi con un bel brindisi».

L’attività di mescita del vino sarà gestita dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alghero, pronti dare il giusto taglio professionale l’iniziativa: oltre ai calici gli utenti riceveranno un coupon promozionale da spendere per una fornitura di vini acquistabile presso i punti vendita della Cantina Santa Maria La Palma. Per maggiori informazioni è possibile seguire i canali social della Cantina Santa Maria La Palma e del Centro Commerciale Naturale Alghero.