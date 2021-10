Parco Tarragona, il cuore verde di Alghero è sempre più vivo

ALGHERO – Sono trascorsi solo pochissimi mesi dalla data d’inaugurazione (21 giugno 2021) e il Parco Tarragona è ritornato ad essere il punto di riferimento delle famiglie algheresi. L’avvio, nella data di inizio estate, non poteva che essere di buon auspicio anche per l’uscita dalla terribile pandemia e il ritorno alla normalità. Così è, almeno dalle numerose e sempre più frequenti presenze in quelli che venivano anche chiamati “Giardini della Mercede”. Ed è proprio sull’aspetto naturalistico e verde che Folia Bio, azienda che vincendo un bando pubblico si è aggiudicata la gestione dello spazio, ha da subito voluto investire con dei risultati evidenti e apprezzati da tutti. Ma non solo. Infatti, come anche indicato dall’Amministrazione Comunale, è stato ritenuto essenziale offrire intrattenimento, svago e cultura a coloro che vogliono passare qualche ora nel “Cuore verde” di Alghero. Perciò Folia Bio ha definito un programma sempre più fitto di appuntamenti dedicati, soprattutto, ai più piccoli: dal “Teatrino delle marionette” all’Ora delle favole” dal “Laboratorio di meraviglie” al progetto, realizzato con Campagna Amica Nord Sardegna, “Mani in pasta”. Quest’ultima iniziativa si terrà sabato 23 ottobre e vedrà bambini e bambine adoperarsi con dei laboratori culinari gratuiti che saranno suddivisi in diverse tipologie: “Dal grano alla pasta”, “dal latte al formaggio”. Appuntamento al Parco Tarragona dalle 16.30 alle 18.30.

Intanto, a breve, sempre nel polmone naturalistico del centro catalano, per andare incontro anche alle esigenze dei più grandi, sarà organizzata la “Palestra all’aperto”, con appuntamenti cadenzati a cura di professionisti del settore. E poi, in vista di fine anno, si stanno programmando degli spazi espositivi e commerciali per quello che dovrebbe diventare un particolare “Mercato di Natale” con prodotti tipici e locali tra cui anche le straordinarie e prelibate birre artigianale, con queste tipologie di prodotti saranno definiti anche degli appuntamenti specifici. Senza dimenticare la musica e la lettura con giornate ad hoc. Insomma, il Parco Tarragona, cuore verde di Alghero, è sempre più vivo e aperto a tutti.

Nella foto il Parco Tarragona di Alghero