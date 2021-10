4 Corsie, Deiana: finanziamenti salvi fino al 2022

ALGHERO – Al fine di non perdere i finanziamenti per il completamento della Sassari-Alghero (disponibili fino a dicembre 2021) la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana ha immediatamente presentato un apposito emendamento con il quale chiede la proroga dei fondi per un altro anno. “L’emendamento è appena stato approvato in Commissione Ambiente e sarà inserito nel decreto Infrastrutture – fa sapere la parlamentare -. Si tratta chiaramente di un passaggio fondamentale per un’opera di alto significato per i cittadini del territorio, il cui progetto è andato avanti faticosamente, ma che nell’ultimo anno ha compiuto grandi passi avanti”.

“La Strada Statale 291 in Sardegna rappresenta un collegamento veloce tra Sassari e Alghero, e l’aeroporto di Fertilia, ora che è stato nominato il Commissario straordinario di certo non possiamo permetterci di perdere i finanziamenti – spiega la deputata algherese e membro della Commissione Ambiente della Camera -. Per questo, dimostrando mio impegno sempre diretto, e come avevo già annunciato, ho chiesto di ricomprendere le opere di Completamento della S.S. 291 tra gli interventi indicati all’articolo 3 del DL 133/2014, per i quali, con d.l. 52/2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per il compimento degli adempimenti finalizzati a realizzare le condizioni di appaltabilità e cantierabilità”. Il voto favorevole espresso all’emendamento è motivo di soddisfazione per Paola Deiana: “Sono contenta di come, da quando sono entrata in Parlamento, siano stati fatti passi in avanti verso la giusta e unica direzione: ovvero la conclusione dei lavori”