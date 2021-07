Parco sotto attacco, Udc: solidarietà e punizioni

In relazione al tanto esecrabile quanto vile atto intimidatorio che individua nei vertici dell’Ente “Parco di Porto Conte e Isola Piana” il suo principale obiettivo, il Direttivo U.D.C. Alghero e il Gruppo Consiliare di riferimento intendono esprimere la più ampia solidarietà nei confronti delle figure istituzionali fatte oggetto dell’azione criminale nonché la più ferma condanna dell’accaduto. Infatti, le eventuali critiche verso le scelte di indirizzo e di sviluppo dell’Ente stesso, in un sistema democratico e civile, debbono aver luogo secondo le forme e i tempi previsti dall’ordinamento giuridico. Manifestazioni di dissenso o critica fini a se stesse, in particolare se espresse perpetrando inqualificabili atti intimidatori, qualificano i responsabili.

Confidiamo senz’altro nella serena ed incisiva azione delle Autorità inquirenti per l’individuazione e la conseguente, indefettibile, condanna dei responsabili.

Il Direttivo e il Gruppo Consiliare U.D.C. Alghe