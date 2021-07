Alghero, venerdì incontro della Lega

ALGHERO – Domani alle ore 19.00, ad Alghero presso la sede del Polisoccorso (via Liguria, 14) ci ritroveremo per riprendere l’abitudine di incontrarci e confrontarci su tanti temi della politica cittadina e regionale.

Da parte mia sarà l’occasione di rendere conto dell’attività svolta in Regione, raccontare e sopratutto ascoltare chi avrà da chiedermi, consigliare e, perché no, dolersi di ciò che va migliorato. Ci vedremo in presenza e in sicurezza, con le mascherine e col necessario distanziamento.