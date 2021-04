Parco, Assemblea: link per seguire il dibattito

ALGHERO – Proseguirà mercoledì 21 aprile, con inizio alle 16, l’assemblea dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte. Dopo la riunione della scorsa settimana, durata ben cinque ore, il presidente Raimondo Tilloca ha riconvocato tutti i consiglieri per la prosecuzione. L’incontro si terrà sempre in videoconferenza e potrà essere seguito da tutti al seguente link https://www.youtube.com/watch? v=1j84EqoHiuo del canale you tube del Parco. Gli argomenti all’ordine del giorno, essendo ancora aperta la scorsa Assemblea, restano gli stessi della volta precedente: intervento di restauro, risanamento conservativo, rifunzionalizzazione e allestimento museo presso l’ex batteria navale di Punta Giglio; danno ambientale nell’area attorno all’Hotel Capo Caccia; regolamento esecutivo e organizzativo dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. Trattandosi della prosecuzione della seduta di mercoledì 7 aprile, oltre ai componenti dell’Assemblea e il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente Parco e la Dirigenza, saranno presenti anche i rappresentanti della Cooperativa “Il Quinto Elemento” vincitrice del bando nazionale per la riqualificazione di Punta Giglio.