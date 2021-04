Lungodegenza di Ittiri, scongiurare chiusura

ALGHERO – “La chiusura della Lungodegenza di Ittiri e il suo trasferimento a Thiesi suscitano non poche preoccupazioni”. Così l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde (F.I) commenta il trasferimento, si spera solo temporaneo, del reparto di Lungodegenza di Ittiri in quello omologo di Thiesi.

“Non mettiamo in dubbio la necessità dell’accorpamento per rafforzare le unità lavorative del Reparto Covid del Marino di Alghero. Stiamo vivendo un momento eccezionale e le scelte sono a volte dolorose. Ma non capiamo -sottolinea l’esponente politico di FI- per quale motivo l’accorpamento non è avvenuto presso il reparto di Ittiri che appare meglio strutturato e organizzato anche con la dotazione di un efficiente impianto di gas medicale che invece Thiesi non possiede.”

Secondo Tedde occorre ripensare la scelta in termini di utilità per i pazienti lungodegenti e accantonare scelte legate a dinamiche politiche territoriali. “È auspicabile una rivisitazione ragionata del trasferimento. I bisogni del paziente debbono stare sempre al centro delle scelte dei decisori politici -chiude l’ex sindaco-.”