Olmedo, pediatra in pensione: protesta

OLMEDO – Apprendo da molti genitori che a breve il pediatra presente nel nostro paese, sarà collocato in pensione e che ATS ha deciso di interrompere il servizio fino ad oggi garantito ai bambini della nostra comunità. Tale decisione, non comunicata né tanto concordata, causerà gravi disagi a tante famiglie olmedesi, risultando inoltre del tutto ingiustificata in considerazione del costante incremento demografico e del numero di minori che da diversi anni registra il nostro paese. Invitiamo pertanto la Direzione di ATS – Medicina convenzionata – a rivedere le decisioni assunte assicurando la prosecuzione dell’assistenza pediatrica nella misura garantita sino ad oggi ai piccoli pazienti di Olmedo.

Toni Faedda, Sindaco di Olmedo