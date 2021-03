ALGHERO – “Marco Lombardi referente Mio Sardegna, in rappresentanza di Mio Italia, ha presentato alla Regione un Documento in cui sono evidenziati gli articoli del Decreto Rilancio poi convertiti in legge, che se fatti propri dalla Regione stessa possono essere un valido aiuto a supporto delle problematiche economiche che stanno strozzando le aziende. Le Regioni hanno la possibilità di utilizzare fondi europei superando il blocco degli aiuti di Stato attraverso il Temporary Framework, e trasformare questi fondi in un valido aiuto perchè possono essere utilizzati per ristorare i dipendenti, ma anche andare a coprire quelle parte di costi fissi, tra cui gli affitti, che inevitabilmente continuano a correre anche con il locali chiusi.

Confidiamo pertanto in una risposta rapida e fattiva del Governatore……. che darebbe cosi un segnale di vicinanza e comprensione ad un settore ormai allo strenuo delle forze. _(una cosa che non avremmo voluto mai fare, ma oramai necessaria)_. Marco lombardi (movimento imprese Ospitalità) referente per la Sardegna, dopo aver appreso delle nuove chiusure varate dal governo. Ci hanno messo davanti ad una scelta inevitabile per la mancanza di aiuti che hanno comportato un’emorragia di denaro, di fallimenti e suicidi! Una serie di aperture/chiusure che ha stroncato le nostre belle attività e tutte quelle della filiera. Siamo giunti ad una *DECISIONE DRASTICA*, perché tutto ciò ci preoccupa da un anno e non possiamo far decidere agli altri il futuro della nostra azienda e di riflesso dello status della nostra famiglia”

*LO STATO HA FALLITO*!

“*ORA LAVORO”*.

Marco Lombardi