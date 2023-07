Nuovo Codice degli Appalti, corsi formativi dell’Anbi

SASSARI – Anbi Sardegna nell’ambito dell’attività di formazione offerta ai suoi associati, ha organizzato due interessanti giornate di approfondimento dedicate al nuovo Codice degli Appalti in modo da recepire le principali novità contenute nella riforma, operativa dal primo aprile 2023.

All’iniziativa, suddivisa in due sessioni, parteciperanno una cinquantina di dirigenti e funzionari dei sette Consorzi di Bonifica della Sardegna.

La prima è in calendario i prossimi 6 e 7 luglio, a Cagliari, presso le aule didattiche della S.O.So.R., l’ente di formazione professionale che si occuperà di offrire ai partecipanti tutti gli strumenti teorici e pratici più utili per restare sempre aggiornati, con l’aiuto di docenti qualificati.

La seconda giornata, ancora in via di definizione, si svolgerà i primi giorni di settembre nel centro-nord Sardegna, per dare la possibilità a tutti di accedere alle informazioni acquisendo abilità concrete e conoscenze specifiche per stare al passo con la normativa in costante evoluzione.

L’attività di formazione, infatti, è uno dei valori aggiunti che gli enti consortili desiderano mettere a disposizione delle comunità e dei territori di loro competenza, per sviluppare nuovi programmi limitando, per quanto possibile, i tempi lunghi della burocrazia.