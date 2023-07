Verso le elezioni, incontro dei Riformatori con Azione e Per Alghero

ALGHERO – “Nella giornata odierna si sono svolti 2 incontri bilaterali: il primo con Il gruppo di Raimondo Cacciotto, Piras Ornella, Gabriella Esposito, e Pietro Sartore. Il secondo con Azione Calenda rappresentato dal Coordinatore Gavino Tanchis. Gli incontri sono promossi in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Alghero. I Riformatori Sardi esprimno ringraziamenti per il proficuo confronto e interessante scambio di idee avvenuto nei bilaterali”, cosi dalla segreteria locale dei Riformatori Sardi rispetto alle serie di incontri da cui non viene diffusa alcuna notizia o commento.

Ma, non trattandosi di segreti, è noto che queste due realtà politiche sono agli antipodi dell’attuale schema governativo politico alla guida di Alghero. Anche se ancora non sono state rese comunicazioni ufficiali, sia Azione di Calenda che la civica Per Alghero, pare che, sarebbero disponibili ad alleanze “allargate”, perfino con forze centriste e pure oltre, ma non che rispecchino la fotografia politica che oggi amministra il comune catalano d’Italia.

Come già detto, sono incontri atti a far “smuovere le acque”. Si vedrà come si porranno anche i Riformatori rispetto a quelle che dovranno essere le alleanze definitive per Alghero e oltre. Questioni che, vista la vicinanza con Regionali, Europee e pare Provinciali e con le Comunali che vedranno al voto i maggiori centri dell’Isola (Sassari e Cagliari, oltre Alghero), è molto probabile che “il tavolo elettorale” sarà almeno regionale, se non addirittura nazionale.