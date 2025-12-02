Nuove Rotte, è mezzo flop: Alghero collegata solo con Cagliari e Lione

CAGLIARI – Nonostante le grandi attese, annunci e dichiarazioni, il così detto “bando nuove rotte” è a dir poco deludente. E’ la Giunta Todde a comunicare la conclusione dell’iter di valutazione relativo al bando Nuove Rotte, lo strumento che doveva essere “finalizzato ad ampliare le connessioni aeree della Sardegna e rafforzare il network complessivo dei tre scali dell’Isola”.

“La Commissione di valutazione ha completato l’analisi delle proposte pervenute e, a seguito della formale trasmissione degli atti, il Servizio competente dell’Assessorato dei Trasporti ha firmato la determinazione che dichiara ammissibili 8 nuove rotte, presentate da Volotea, Aeroitalia ed EasyJet.

Le rotte finanziate attraverso la misura sono: Cagliari – Bordeaux (EasyJet), Cagliari – Nizza (EasyJet), Alghero – Lione (Volotea), Olbia – Siviglia (Volotea), Cagliari – Istanbul (Aeroitalia), Cagliari – Lamezia Terme (Aeroitalia) Olbia – Cagliari (Aeroitalia), Alghero – Cagliari (Aeroitalia).

L’assessora dei Trasporti Barbara Manca evidenzia che questo risultato rappresenta una nuova interessante opportunità per il rafforzamento della mobilità da e per la Sardegna: “Siamo felici di poter annunciare la prossima attivazione di queste otto nuove rotte che coinvolgono i tre aeroporti dell’Isola. La risposta di tre vettori – in un contesto internazionale segnato da carenza di velivoli e forte competizione – dimostra che la Sardegna è ancora molto attrattiva e competitiva e che con i giusti incentivi è possibile stimolare l’offerta di trasporto aereo. Lo strumento presenta delle importanti potenzialità: oggi portiamo a casa questo risultato, ma, facendo tesoro degli elementi raccolti, intendiamo ridiscutere con la Commissione Europea nuove condizioni di accesso alla misura affinché possa divenire ancora più incisiva”.

“Tra gli esiti più rilevanti, l’assessora sottolinea in particolare: le rotte interne Olbia–Cagliari e Alghero–Cagliari, strategiche per migliorare la mobilità dei sardi, facilitare l’accesso ai diversi scali e creare nuove possibilità di connessione verso l’Italia e l’estero; la tratta Cagliari–Istanbul, che apre l’Isola a uno dei principali hub internazionali, porta di accesso verso l’Asia e rotte intercontinentali ad alta connettività;

le nuove linee verso Francia e Spagna, che rafforzano i collegamenti con due mercati esteri turistici molto importanti per la Sardegna.

“La procedura garantirà, per tre anni, la copertura del 50% dei costi aeroportuali sostenuti sia nell’aeroporto di partenza che nell’aeroporto di arrivo, sulle 8 nuove rotte aeree attivate . La Regione provvederà ora agli adempimenti successivi per l’avvio operativo delle rotte, che saranno programmate a partire dai mesi di giugno e luglio 2026”.