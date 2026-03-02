Nuova guerra in Medio Oriente, le parole di Angelo Meloni da Dubai | video

ALGHERO – Sono circa 20mila gli italiani presenti, per lavoro, studio o altro, negli Emirati Arabi, tra questi l’algherese Angelo Meloni. Videomaker di successo, si trova da qualche anno a Dubai. E anche la lussuosa città a sud del Golfo Persico è stata colpita dalla nuova guerra in medioriente.

Come emerso dalla cronaca di questi giorni, gli Stati Uniti con Israele e altri paesi occidentali, tra cui Canada, Australia e Nuova Zelanda, hanno deciso di attaccare per liberare il paese dal sanguinario regime autoritario guidato dal teocrate Kamheini che, tra l’altro, grazie agli attacchi di questi ore da parte è stato ucciso.

Ma, com’era prevedibile, i pasdaran iraniani hanno reagito con lancio di missili nei vicini paesi dove insistono basi Usa oltre che contro Israele. Il conflitto sta nuovamente infiammando il Medio Oriente e, come detto, i paesi coinvolti sono diversi tra cui proprio mete, fino a pochi giorni fa, considerate “safe”.

Tra queste proprio Dubai dove risiede Angelo Meloni che ha diffuso un video sui social e che ha voluto trasmetterlo anche ad Algheronews.

LE PAROLE DI ANGELO MELONI