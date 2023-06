Natanti ncc in Amp, Udc, FI e Opposizione salvano la stagione degli operatori

ALGHERO – *Commissione Ambiente lavora ancora una volta per il senso di responsabilità dei gruppi di minoranza, FI e UDC.**Importanti prospettive emerse ieri al fine di superare le criticità sul disciplinare dell’AMP.*

Per l’ennesima volta la seduta si è potuta tenere solo grazie al fatto che i consiglieri di minoranza, vista la presenza del direttore del Parco e di numerosi ospiti e l’importanza dell’argomento all’ordine del giorno, hanno scelto di garantire il numero legale.

Il punto in discussione, attuazione del disciplinare dell’Area Marina protetta in materia di noleggio con conducente, interessa, infatti, molti operatori che hanno voluto partecipare ai lavori, ma a quanto pare non interessa al sindaco Conoci e a parte della sua maggioranza che sceglie di non partecipare ai lavori.

Ed è evidente che se a stagione inoltrata è ancora in discussione un disciplinare attuativo per il 2023 più di qualcosa non ha funzionato. Se i tecnici hanno fatto il proprio dovere, quel che è mancata è certamente la presenza e la mediazione politica: Sindaco e parte della sua maggioranza totalmente non pervenuti nel percorso di redazione del disciplinare, come spesso capita su temi che riguardano il Parco di Porto Conte e l’Area Marina Protetta.

La seduta di commissione è stata estremamente positiva e il Presidente e i commissari, assumendosi l’onore della mediazione politica, hanno suggerito proposte finalizzate a superare gli attriti per la stagione corrente, ferma restando la necessità di avviare da subito un confronto con la categoria sul disciplinare per l’anno 2024.

Tre le principali proposte emerse ieri in commissione: l’indirizzo di ancorare all’impresa il titolo di guida ambientale, turistica/escursionistica, sportiva sulla base di un corso gratuito promosso dalla AMP; stabilire in maniera chiara che 12 persone trasportabili, che peraltro è un riferimento normativo per la categoria, è il numero massimo per il calcolo della tariffa; modificare il criterio di riferimento per il calcolo della tariffa ancorandola alle persone realmente trasportate nel corso della stagione piuttosto che al numero presunto di persone trasportabili in una stagione e rimodulare, conseguentemente, la tariffa su dati certi a consuntivo e non a quelli presunti.

Sulla definizione della tariffa per l’anno 2023, ad ogni modo, la commissione ha deciso di proporre al CDA del Parco, ente gestore dell’AMP, registrando peraltro l’apertura della Direzione, una scontistica fino anche al 50% per tutte le aziende che aderiranno al marchio del Parco. A tal fine si rende necessaria un’interlocazione con il CDA che porti al superamento della situazione di attrito venutasi a creare con gli operatori del settore.

Alla luce dell’importanza degli argomenti in trattazione e dell’andamento positivo dei lavori in commissione vogliamo stigmatizzare, infine, in modo forte il continuo atteggiamento menefreghista del Sindaco e di alcuni gruppi di maggioranza nei confronti di problematiche che interessano i cittadini. Fratelli d’Italia e Noi con Alghero, infatti, continuano sistematicamente a disertare i lavori in spregio a qualunque concetto di senso del dovere e di senso di responsabilità tanto decantato sulla stampa e nel tentativo, ormai, sistematico di boicottare il lavoro del Presidente che, d’accordo con i commissari, continua, invece, a proporre argomenti di interesse collettivo all’attenzione della commissione tutta.

Il Sindaco, se ne è capace, richiami la sua maggioranza a un livello minimo di senso del dovere o, diversamente, si arrenda all’evidenza del fatto che la sua maggioranza si è completamente sfaldata ed oramai non esiste più”.

Christian Mulas

Giusy Di Maio

Mimmo Pirisi

Nina Ansini

Gianni Spano

Pietro Sartore

Raimondo Cacciotto

Valdo Di Nolfo

Maria Antonietta Alivesi

Gabriella Esposito

*Precisazione del componente di Forza Italia della Commissione Ambente Gianni Spano

In riferimento a quanto contenuto nell’ultimo capoverso della nota inviata alla stampa sulla commissione Ambiente a firma del presidente di commissione, dei commissari e dei capigruppo presenti mi preme precisare che Forza Italia non ha mai chiesto le dimissioni del Sindaco. Tali affermazioni sono da ascrivere ai consiglieri di opposizione che firmano il documento. Per il resto, conferma la responsabilità che contraddistingue Forza Italia, compreso questo momento relativo al disciplinare dell’AMP, considerato che ci sono di mezzo lavoratori e famiglie che dall’attività traggono sostentamento economico. Tanto è vero che Forza Italia ha partecipato attivamente alla stesura del documento nel merito, ribadendo che ogni valutazione politica è assolutamente fuori luogo e non gli appartiene.