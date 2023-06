Alghero e Sassari, campagna adesioni per Forza Italia

ALGHERO – Orfana del Presidente Berlusconi, ma decisa a continuare l’azione nel percorso da lui tracciato, Forza Italia guarda al futuro ed in tutta Italia raccoglie le adesioni per il 2023 anche in previsione del prossimo congresso la cui data verrà definita dal Comitato di Presidenza. A Sassari, in Piazza Castello, e ad Alghero, in Piazza Pino Piras nelle giornate di sabato e domenica 24 e 25 giugno dalle 9 alle 13 rappresentanti, coordinatori ed iscritti di Forza Italia saranno presenti per raccogliere le nuove adesioni al partito dei simpatizzanti e di tutti coloro che volessero avvicinarsi al partito e contribuire alla sua azione sul territorio della Provincia di Sassari.