Nasce il “Grande Centro”, gruppo più numeroso in Consiglio Regionale

CAGLIARI – Nasce il Grande Centro. Alcune forze politiche, in vista delle regionali 2024, si sono riunite in questa aggregazione e trasferiscono l’alleanza nella massima assise isolana: nasce così un nuovo gruppo con lo stesso nome cui aderiscono otto esponenti dell’assemblea. In questo modo diventa il gruppo più numeroso, superando anche il Pd e Alleanza rosso-verde che contano 7 consiglieri ciascuno, e sarà composto da Antonello Peru (Sardegna al centro 20 Venti), Valerio De Giorgi (Nuova democrazia cristiana), Franco Stara (Azione), Pietro Moro (che lascia l’Udc), Dino Cocco (appena entrato nell’Assemblea al posto del dimissionario Stefano Tunis) e i tre consiglieri del Psd’Az Franco Mula, Stefano Schirru e Giovanni Satta, che durante la presentazione del nuovo gruppo, questa mattina alla stampa, hanno annunciato ufficialmente l’addio alla sigla sardista assestando un duro colpo al Psd’Az.