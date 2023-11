Giornata del Creato al Parco, Vescovo sulle guerre: “Urge reale cooperazione e fine atrocità” |video

Negli scorsi giorni si è svolta nel Parco naturale regionale di Porto Conte “La Giornata della Custodia del Creato”. Appuntamento annuale, coordinato dall’ex-sindaco Tonino Baldino e dalla Diocesi, giunto alla 18esima edizione. L’evento “per la pace nel Mediterraneo” con sottotitolo “La Giustizia e la Cooperazione” ha visto, in apertura, gli interventi del presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, del presidente dell’Azienda Parco Raimondo Tilocca, dell’assessore alla Cultura Alessandro Cocco e poi, per entrare più sulla, purtroppo, drammatica questione della guerra in Medio Oriente, hanno preso la parola il Vescovo della Diocesi Alghero – Bosa, Padre Maria Mauro Morfino e il professore, giurista, per Isprom, Giovanni Lubrano.

Tutto questo alla presenza di alcune classi delle superiori dell’Istituto Rothe e Iti. Una giornata molta intensa visti i temi toccati che in questi giorni stanno trascinando il mondo nuovamente nella barbarie delle guerre. Purtroppo al plurale, perchè oltre l’atroce attacco di Hamas ai civili di Israele che ha riacceso il decennale conflitto, non bisogna dimenticare l’altro fronte in Europe con l’altro sanguinoso attacco della Russia di Putin contro l’Ucraina. Insomma un quadro spaventoso, con un numero impressionante di civili e bambini morti, tinto di rosso sangue. Su questi tremendi avvenimenti abbiamo chiesto un prezioso commento al Vescovo, Padre Maria Morfino.