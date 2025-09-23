Mulas “libera” l’olmo in via Sassari dal cemento: grazie a Marinaro e Alghero In House

ALGHERO – “Liberato l’olmo di via Sassari: un gesto di civiltà e responsabilità verso il verde pubblico

L’amministrazione comunale di Alghero ha concluso l’intervento di rimozione del cemento che soffocava le aiuole di via Sassari, restituendo piena vitalità all’olmo storico presente in loco.

Un ringraziamento sentito va all’assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro e alla società House, che con professionalità e tempestività hanno risposto alla segnalazione, ripristinando le corrette condizioni di crescita dell’albero.

La pronta azione è frutto anche dell’impegno personale del Presidente della Commissione consiliare Ambiente, che ha dimostrato senso di responsabilità istituzionale e attenzione per il bene comune. Un gesto che non solo merita apprezzamento, ma richiama tutti cittadini e amministratori all’importanza di una corretta gestione del verde pubblico.”.

Il presente della Commissione Consiliare Ambiente Christian Mulas