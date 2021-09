Monti e Pulina in Fdi, nodi Gruppo e Assessore

ALGHERO – Giovanni Monti e Monica Pulina entrano in Fratelli d’Italia. I due consiglieri comunali, eletti con la Lega e poi passati al Gruppo Misto, hanno aderito al partito di Giorgia Meloni. Forza politica ad oggi rappresentata nella massima assise cittadina da Christian Mulas, secondo più votato del partito. Movimenti in Fdi che hanno avuto un’accelerata con la revoca dell’incarico assessoriale a Marco Di Gangi reo, secondo alleati e Sindaco, di aver attaccato il collega di coalizione e presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu. Scelta dell’ex-assessore corroborata dalle parole della coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Antonella Zedda che, di fatto, non fa alcuna passo indietro e conferma la tesi emersa dal documento a firma di Di Gangi avvalorata anche da un parere legale richiesto dalla stessa Zedda. Documento che, invece, era stato respinto dalla segretaria generale comunale dott.ssa Salaris e dal responsabile dell’Anticorruzione della Fondazione dott. Sanna. Ora, a livello politico, non è chiaro cosa possa accadere: c’è da nominare un’assessore al Turismo e Cultura, di definire la questione consiliare di Fdi e, soprattutto, se si vogliono evitare nuovi ostacoli al percorso amministrativo, far ritornare il sereno in seno alla compagine governativa. La palla, come sempre in questi casi, è nelle mani del Sindaco.

Nella foto Monti e Pulina