L’Aplec à l’Alguer: è tutto pronto | programma e video

ALGHERO – E’ atteso per domani mattina l’arrivo dei gruppi folkloristici provenienti dalla Catalogna per il 33° Aplec International che inonderà la Riviera del Corallo di danze, musiche, canzoni, costumi. Oggi la presentazione al Quarter con il Sindaco Mario Conoci, il Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, il Presidente di Adofolk Ivan Besora, il delegato della Generalitat ad Alghero Gustau Navarro, il Presidente della Fondazione Maria Carta Leonardo Maras. “Un evento che abbiamo voluto con molta determinazione – ha detto nella presentazione il Sindaco di Alghero Mario Conoci – insieme ad Adifolk e alla Fondazione Alghero, che ci consente di creare occasioni di incontro e di fortificazione dei legami con la Catalogna. Alghero – ha aggiunto- è il punto di incontro, il tavolo del confronto e della collaborazione tra Sardegna e Catalogna, e lo dimostra la grade presenza di altissimo livello istituzionale che in questi giorni caratterizza l’evento”. Oltre mille persone tra figuranti e accompagnatori che per quasi una settimana invaderanno Alghero, con la Torre di Sulis che per i gironi della manifestazione diventa la Casa dei Giganti, un annullo filatelico di Poste Italiane dedicato all’Aplec, il Quarter e il porto di Alghero sede di una serie ininterrotta di appuntamenti. Un “delirio” organizzato che solo la grande capacità di far festa in ogni parte del mondo dei catalani riesce ad essere spettacolare in ogni dettaglio. Anche senza lo spettacolo degli spettacoli, cioè i Castels, le torri umane, che arriveranno comunque il prossimo anno. “Siamo estremamente orgogliosi – ha affermato il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu – perché questo è un appuntamento che abbiamo voluto fortemente e che ci consente di fare di questa edizione di Sant Miquel una edizione da ricordare.

L’Aplec è una delle più importanti manifestazioni a livello internazionale, Alghero è la terra dei grandi eventi e questo è uno dei punti significativi di un programma tracciato per consolidare questa vocazione”. Sono oltre quaranta i gruppi folklorotìstici in arrivo venerdì, a cui si aggiungono quelli della Sardegna e le corali algheresi. Bastoners, Gitanes, Diables, Capogrossos, Sarnanistes, Gigants, l’invasione già iniziata ieri si metterà in marcia da domani, venerdì, con il raduno dei gruppi, alle 17:00 nella banchina dogana del Porto di Alghero. Da Amsterdam a Parigi, da Copenaghen a Washington a Budapest, la grande festa del folklore internazionale che unisce Alghero e la Catalogna avrà anche un ricchissimo aspetto istituzionale, con la presenza in città delle più alte cariche del governo catalano e della Regione Sardegna. Ivan Besora, presidente di Adofolk, ha voluto ringraziare Amministrazione Comunale e Fondazione, per il fondamentale supporto mentre Leonardo Marras, presidente della Fondazione Alghero, ha annunciato una collaborazione proprio con Adifolk, per unire Sardegna e Catalogna in un modello di collaborazione per la diffusione della cultura locale nel mondo.

Il programma della della manifestazione

Divendres 24 de setembre

Venerdì 24 settembre 2021

17.00 h – 20.30 h · Banchina Dogana

Arribada dels grups. Plantada mostra de l’imaginari festiu.

Punt informatiu de la Viquimarató de l’Aplec, per part d’Amical Wikimedia.

Arrivo dei gruppi. Campione piantato dell’immaginazione festiva.

Punto informativo della Wikimarathon of the Gathering, di Amical Wikimedia.

17.00 h · Teatro Civico

Recepció institucional a Catalunya i els Grups participants.

Accoglienza istituzionale in Catalogna e nei gruppi partecipanti.

A continuació · Teatro Civico / Torre Sulis

Seguici festiu, amb

l’acompanyament de les autoritats i convidats.

Processione festosa, accompagnata dalle autorità e dagli ospiti.

18.00 h – 19:00 h · Banchina Dogana

Tonades de festa amb les Bandes de música.

Brani di festa con le band.

18.30 h · Torre Sulis/Ex Mercato Cívico

Inauguració exposicions de cultura popular.

Esposizione inaugurale.

19.00 h – 20.15 h · Banchina Dogana

Concert i exhibició de Sardanes.

Concerto e mostra di “Sardanes”.

19.30 h – 20.15 h · Sala Conferències Lo Quarter

Espai de debats. “Quinto Tiberio Angelerio i la pesta del 1582 a l’Alguer: comparació i analogies amb la pandèmia actual”, a càrrec de Mauro Mulas. Escola de Alguerés Pasqual Scanu.

“Quinto Tiberio Angelerio e la peste del 1582 ad Alghero: confronto e analogie con l’attuale pandemia”, di Mauro Mulas. Escola de Alguerés Pasqual Scanu.

20.30 h – 21.15 h · Banchina Dogana

Acte de benvinguda del 33è Aplec Internacional L’Alguer 2021. Salutació inaugural.

Spettacolo di benvenuto del 33mo Aplec Internacional – Festivale Internazionale. Saluti inaugurali.

21.15 h – 22.00 h · Lo Quarter

Cantada d’Havaneres i rom cremat.

Canzoni Havanera e “rom cremat”.

Dissabte 25 de setembre / Sabato 25 settembre

10.00 h – 13.00 h · Ex Mercato Cívico

Mostra de jocs tradicionals catalans.

Trobada de jugadors de la Morra catalans i sards.

Esempio di giochi tradizionali catalani.

Incontro di Morra catalani e sardi.

10.30 h – 12.00h · Piazza Sulis / Banchina Dogana

Passejada de l’Aplec.

Al arribar a Banchina Dogana, gran tirabol final de tots els grups.

Sfilata dell’Aplec.

Arrivo a Banchina Dogana, gran tirabol finale di tutti i gruppi.

12.00 h – 13.30 h · Banchina Dogana

Concert i exhibició de Sardanes amb les colles sardanistes i Mostra de Jotes de les Terres de l’Ebre.

Concerto e mostra di Sardanes” con esibizione dei gruppi sardana e spettacolo Jotes de Terres de l’Ebre.

16.00 h – 17.45h · Lo Quarter

Concert de bandes de música i coral.

Concerto di bande e coro.

17.00 h – 18.30 h · Banchina Dogana

Mostra de Danses catalanes: esbarts, Ball de Bastons i Gitanes.

Esempio di danze catalane: gruppi, canna da ballo e zingari.

18.00 h -18:45 h · Sala Conferències Lo Quarter

Espai de debats. “Toponímia històrica del territori de l’Alguer”, a càrrec de Carla Valentino i Esteve Campus. Òmnium L’Alguer.

Spazio di dibattito. “Toponomastica storica del territorio di Alghero”, di Carla Valentino e Esteve Campus. Omnium Alguer.

19.00-20.30 h Banchina Dogana

Espectacle “La Festa Major a Catalunya”.

Mostra “La Festa Major in Catalogna”.

20.30 h – 21:00 h · Banchina Dogana

Nit del foc.

Notte di fuoco.

21.00-22.00 h · Banchina Dogana

Ball folk català i sard.

Ballo folk catalane e sarde.

Diumenge 26 de setembre / Domenica 26 settembre

10.00-13.00 h · Ex Mercato Cívico

Mostra de jocs tradicionals catalans.

Esempio di giochi tradizionali catalani.

10.00-11.15 h · Banchina Dogana

Concert de sardanes, amb exhibició de les colles sardanistes i tonades de festa amb les bandes de música.

Concerto di “sardanes”, all’esibizione dei collari di sarde in toni di festa alle bande musicali.

10.30 h – 11:15 h · Sala de Conferències Lo Quarter

Espai de debats. “L’Alguer 6 de maig de 1412. Les cobles de la conquista dels francesos”, a càrrec d’Antoni Budruni. Obra Cultural de l’Alguer.

Spazio di dibattito. “Alghero 6 maggio 1412. I canti della conquista dei Francesi”, di Antoni Budruni. Obra Cultural de l’Alguer.

11.30 h – 12:15 h · Sala de Conferències Lo Quarter

Espai de debats. “La tradició de la Pubilla i l’Hereu a Catalunya”, a càrrec del Foment de les Tradicions Catalanes.

Spazio di dibattito. “La tradizione della Pubilla e dell’erede in Catalogna”, a cura del Foment de les Tradicions Catalanes.

11.30 h – 12:00 h · Banchina Dogana

Matí Bastoner.

Mattina Bastoner.

12.00 h – 13.00 h · Banchina Dogana

Ballada de Gegants i Bestiari festiu.

Danza dei Giganti e Bestiario festivo.

13.00 h – 13.30 h · Banchina Dogana

Concert folk i havaneres.

Concerto folk e habaneras.

16.00 h – 17.15 h · Lo Quarter

Concert de corals de L’Alguer i Catalunya i Canto tenore sard.

Concerto di cori algheresi e catalani e canto a tenore sardo.

17.00 h – 18.30 h · Banchina Dogana

Mostra de Danses sardes i catalanes: esbarts i gitanes.

Esempio di danze sarde e catalane: gruppi e zingari.

18.45 h – 20.15 h · Lo Quarter

Concert “Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”, a càrrec de Claudio Gabriel Sanna, Marc Serrats, Salvatore Maltana, Paolo Zuddas, Dario Pinna, Meritxell Gené i la coral de minyones i minyons de l’Alguer. Plataforma per la Llengua.

Concerto “Mans Manetes. Alghero: parole, canti e voci di bambini”, di Claudio Gabriel Sanna, Marc Serrats, Salvatore Maltana, Paolo Zuddas, Dario Pinna, Meritxell Gené e il coro delle ragazze e dei ragazzi di Alghero. Plataforma per la Llengua.

20.30-22.00 h · Banchina Dogana

Acte de cloenda oficial del 33è Aplec Internacional, amb la participació de tots els grups.

Cerimonia ufficiale di chiusura del 33° Aplec Internacional, con la partecipazione di tutti i gruppi.