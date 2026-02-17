“Mobilità, Alghero vuole un sistema moderno, efficiente e scegliere oltre l’Arst” | video

ALGHERO – Trasporti pubblici locali ancora in primo piano. Insieme alla sanità, al lavoro, la mobilità, locale e da e per oltre Tirreno, rappresenta una delle questioni primarie, tutt’ora irrisolte, del nostro territorio. Inteso non solo come Isola, ma come Nord Ovest e ancora di più come bacino riferibile ad Alghero. Un’area oggettivamente penalizzata nella sua crescita e dunque benessere e sviluppo da una cronica e annosa insufficienza di collegamenti capillari, moderni ed efficienti. Se gomma o su ferro, poco cambia: criticità e lacune sono troppo presenti.

Ed è così che, come per gli altri ambiti di grande rilevanza, anche questo diventa, ciclicamente argomento di contesa senza arrivare troppo spesso a delle conclusioni tangibili che portino degli effetti positivi. Come nuovamente in questi giorni: al netto di alcuni screzi e scontri, si riparla del tema della mobilità pubblica. In particolare è stato il consigliere regionale di sinistra Valdo Di Nolfo a rappresentare alcune criticità, colte subito al balzo dalle parti opposte per evidenziare tali problemi. All’orizzonte c’è la tappa in città dei vertici dell’Arst. La speranza è che qualcosa si muova così come anche indicato nell’intervista di Algheronews proprio all’onorevole Di Nolfo.

L’intervista con il consigliere regionale Valdo Di Nolfo