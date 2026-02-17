“Igiene urbana, allarme stagionali: urge incontro con la Maggioranza”

ALGHERO – “La Segreteria Provinciale F.I.A.D.E.L. di Sassari per conto del Segretario territoriale Delrio Stefano ha intenzione di richiedere formalmente ai partiti di maggioranza del Consiglio Comunale di Alghero un incontro urgente per affrontare la situazione dei lavoratori stagionali del servizio di igiene urbana, alla luce dell’avvio del nuovo appalto.

Dopo la nota già trasmessa al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente, ad oggi non è pervenuta alcuna convocazione né riscontro. Un silenzio che desta forte preoccupazione tra decine di lavoratori e le loro famiglie, tuttora in attesa di risposte chiare e certezze occupazionali.

La richiesta della F.I.A.D.E.L. si fonda su due punti principali:

l’utilizzo del bacino degli stagionali in forza da diversi anni, affinché possano essere stabilizzati a tempo indeterminato ed evitare la loro sostituzione con nuovi operatori privi di esperienza, riconoscendo il rispetto e la tutela dovuti per i sacrifici compiuti negli anni nell’attesa di una stabilizzazione;

la massima trasparenza nelle future assunzioni legate al nuovo appalto.

La F.I.A.D.E.L. ritiene che tutti debbano assumersi la responsabilità di affrontare una vertenza che riguarda non solo il lavoro e la dignità delle persone, ma anche la continuità e la qualità di un servizio essenziale per la città.

Si evidenzia inoltre che la F.I.A.D.E.L., in qualità di organizzazione sindacale, presterà particolare attenzione all’attuazione del progetto offerta e alla messa in opera del nuovo appalto nei prossimi mesi, monitorando e vigilando costantemente al fine di prevenire eventuali criticità e garantire il pieno rispetto delle norme contrattuali e degli impegni assunti.

Per tali ragioni è stato richiesto un impegno diretto ai partiti di maggioranza affinché venga convocato con urgenza un tavolo di confronto con l’Amministrazione comunale e le Organizzazioni sindacali”.

Stefano Delrio, Fidael