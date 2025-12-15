Marijuana e cocaina, scambi tra Sardegna e Penisola: arresti

OLBIA – Indagini, pedinamenti, intercettazioni e acquisizioni di chat tramite rogatorie internazionali ed Europol, accertamenti patrimoniali e sequestri mirati, hanno portato questa mattina i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con il supporto delle stazioni competenti per territorio e dello Squadrone eliportato Cacciatori “Sardegna”, ha emettere 21 misure cautelari da parte del gip del Tribunale di Cagliari, come richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

In totale, dieci sono le custodie cautelari in carcere, sei le persone finite agli arresti domiciliari e cinque con obbligo di dimora, nelle province di Sassari, Nuoro, Cagliari, Bergamo, Latina e Novara.

Riguardo i fiumi di droga intercettati, parte della marijuana veniva ceduta alla prima associazione come merce di scambio per finanziare l’acquisto di cocaina con un rapporto stimato in circa 50 kg di marijuana per 1 kg di cocaina. In totale sono stati intercettati più di 200 kg di cocaina e oltre 450 kg di marijuana che avrebbero prodotto un volume economico di circa 3 milioni di euro.