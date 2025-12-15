Discarica di plastica al Palacongressi, “sconcerto e preoccupazione per la scelta di Cacciotto”

ALGHERO – Tedde, Caria Peru, Bardino e Ansini, del gruppo consiliare di Forza Italia, esprimono profonda preoccupazione sulla recente decisione del sindaco Cacciotto relativa all’ammasso dei rifiuti di plastica prodotti in città a causa della fermata degli impianti di riciclo della plastica.

“Pur comprendendo che la gestione dei rifiuti sia un tema delicato e complesso, riteniamo che la scelta di ammassare i rifiuti di plastica per sei mesi a ridosso del Palazzo dei Congressi, in un’area situata in Area Parco naturale di Porto Conte, in una zona di grande valenza ambientale e turistica, possa sollevare serie criticità.

In astratto, la decisione di affrontare con urgenza la raccolta e lo stoccaggio della plastica può essere condivisibile. In concreto, però, la collocazione proposta rischia di risultare illegittima per eccesso di potere, in quanto può violare principi fondamentali quali la proporzionalità, la ragionevolezza e la tutela ambientale.”

Secondo i consiglieri Azzurri l’individuazione di aree per il temporaneo stoccaggio dei rifiuti deve sempre essere motivata da impossibilità oggettiva di utilizzare zone alternative, nel rispetto della normativa ambientale e della sicurezza dei cittadini e dei turisti. “Purtroppo, anche da una superficiale lettura dell’ordinanza non emerge che il Sindaco abbia fatto una comparazione fra vari siti astrattamente idonei a raccogliere i rifiuti di plastica. O a chiedere la disponibilità di aree idonee a Laore o alla Regione. Carenza che rischia di viziare pesantemente l’atto amministrativo e di danneggiare l’immagine di un’area di immenso valore ambientale e turistico promovendo negativamente il territorio e la destinazione turistica. Il nostro gruppo continuerà a monitorare la questione e a sollecitare scelte che coniughino efficacemente urgenza, legalità e tutela del territorio e dell’ambiente, nell’ interesse della città e di chi la visita”, cosi chiudono da Forza Italia.

Nell foto l’ammasso di plastica all’interno dell’area del Palacongressi