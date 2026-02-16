Luca Pais: “Il Museo del Mare di Alghero è possibile”

ALGHERO – “Conoscere Alghero. Preservare la memoria del passato e trasmettere alle nuove generazioni il valore delle tradizioni marinare della città, il suo rapporto con il mare e i suoi protagonisti. Raccontare Alghero attraverso la sua identità storica, divulgazione scientifica, educazione ambientale e innovazione”. E’ Luca Pais, Consigliere del CdA del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, a rilanciare un’idea già avanzata anche in altre occasioni, che non potrebbe che portare giovamento all’offerta culturale e dunque turistica e ambientale del territorio. Del resto una Città dalla storia, morfologia, natura e quant’altro come Alghero, con la sua molteplice connessione con mare, non può non avere uno spazio museale dedicato ad esso.

“Considerato che a breve nella Torre di San Giacomo si libereranno gli spazi adibiti a centro di primo soccorso delle tartarughe marine, il quale verrà trasferito presso la sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte a casa Gioiosa”. Luca Pais, membro del Consiglio di Amministrazione del Parco, considerati gli ampi spazi che si libereranno nella Torre di San Giacomo, propone di iniziare a pensare ad un primo allestimento del Museo del Mare. Il Museo del Mare, un’estensione del paesaggio verso la scoperta e la conoscenza del patrimonio della città, potrà offrire il giusto mix di aspetti culturali e sociali in un ambiente dove si viene educati e, al contempo stupiti dalle meraviglie del territorio. Il Museo del Mare per promuovere il rispetto per l’ambiente, l’identità e il patrimonio immateriale della città, costruiti attorno alla natura e al mare”.