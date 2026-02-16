“La Sardegna non può essere considerata una terra di confino, bene Pittalis”

«Le dichiarazioni dell’ex ministro dell’Interno e già presidente della Commissione Antimafia Beppe Pisanu rappresentano un richiamo autorevole e non ignorabile sulla scelta errata di concentrare in Sardegna un numero così elevato di detenuti in regime di 41 bis». Lo dichiara il gruppo consiliare regionale di Forza Italia, che condivide l’analisi di Pisanu sui rischi derivanti dalla decisione assunta dal Ministero della Giustizia e su quelli connessi a una concentrazione sproporzionata di esponenti della criminalità organizzata nelle carceri isolane.

«Quando una figura con l’esperienza istituzionale di Pisanu – già ministro dell’Interno e della Commissione antimafia e profondo conoscitore delle dinamiche mafiose – mette in guardia dal pericolo di trasformare tre istituti penitenziari sardi in potenziali centri di aggregazione criminale, la politica ha il dovere di ascoltare e di agire con responsabilità».

Forza Italia sottolinea come, in questo contesto, sia particolarmente significativa l’iniziativa parlamentare dell’onorevole Pietro Pittalis, che ha presentato una proposta di modifica della normativa vigente per evitare un utilizzo improprio e squilibrato del regime di 41 bis nelle isole.

«L’azione di Pittalis va nella direzione indicata dallo stesso Pisanu: riportare la questione nelle sedi istituzionali competenti, superando logiche emergenziali e scelte calate dall’alto, e promuovendo una redistribuzione equa dei detenuti sul territorio nazionale. Non si tratta di mettere in discussione il 41 bis, che resta uno strumento fondamentale di contrasto alle mafie, ma di impedirne un’applicazione distorta che penalizzi in modo sproporzionato la Sardegna».

«La nostra Regione non può essere considerata una terra di confino. La sicurezza è un valore primario, ma va garantita con equilibrio e con il coinvolgimento delle istituzioni regionali. Per questo riteniamo necessario che il Consiglio regionale assuma una posizione chiara e unitaria, sostenendo le iniziative parlamentari già depositate e chiedendo un confronto serio con il Governo».

Forza Italia ribadisce quindi il pieno sostegno all’iniziativa dell’on. Pittalis e invita tutte le forze politiche sarde a convergere su una linea istituzionale forte, che tuteli la Sardegna senza scadere nella propaganda.