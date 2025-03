L’ALGUER – En ocasió de la Setmana Santa l’Òmnium Cultural de l’Alguer ha publicat lo Sant Rosari en alguerés. Lo llibret del Sant Rosari és distribuit gratuïtament de Òmnium Cultural de l’Alguer en la sede de l’associació al Carrer La Marmora n. 64, lo dilluns, dimarts i divendres a la tarda de les 18:00 a les 19:30, i lo dimecres lo maitì de les 10:30 a les 12:00, del dia 31 de març fins al dia 14 d’abril.

Lo Sant Rosari en alguerés, que ha tengut l’aprovació eclesiàstica, és un regalo pels fidels i un ajut per pregar en la propia llengua no solament en Setmana Santa.

Per informacions se pot enviar una email a: omium.alguer@gmail.com

_____________________________________________________

In occasione della Settimana Santa Òmnium Cultural de l’Alguer ha pubblicato il Santo Rosario in algherese. Il libretto è distribuito gratuitamente presso la sede dell’associazione, in Via La Marmora n. 64, nei giorni di lunedì, martedì e venerdì il pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 19:30 e il mercoledì mattina dalle ore 10:30 alle ore 12:00, dal giorno 31 di marzo sino al lunedì 14 di aprile.

Il Santo Rosario in algherese, que ha avuto l’approvazione ecclesiastica, è un regalo per i fedeli e un aiuto per pregare nella propria lingua, non solo durante la Settimana Santa.

Per ulteriori informazioni si può inviare una emalil a : omnium.alguer@gmail.com

Il Presidente Aldo Dore