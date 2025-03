Scritte contro Meloni e Fdi, Polo: “Studenti si sono dissociati, hanno più maturità di chi attacca”

OZIERI – “Poche ore fa ho incontrato gli studenti al Teatro di Ozieri. Un incontro bellissimo, ricco di domande intelligenti, attenzione sincera e voglia di confronto.

All’esterno, però, ci attendevano muri imbrattati da messaggi di morte contro il Presidente Giorgia Meloni, simboli dell’anarchia, falci e martelli.

“Meloni appesa”, “Giorgia nel fosso”, “Fasci nei gulag”… parole gravissime, cariche d’odio, che nulla hanno a che fare con la libertà di espressione.

Ma sapete cosa mi ha colpita di più? Che proprio i ragazzi, appena saputo dell’accaduto, si sono dissociati con forza e dignità da quella violenza. Hanno dimostrato di avere più maturità di chi imbratta i muri nella notte.

A loro va il mio grazie più grande.

Ai miei colleghi dico grazie per la loro vicinanza e solidarietà.

Ai miei amici e parenti dico di stare tranquilli e non preoccuparsi, perché io andrò avanti come sempre.

Al mio Presidente Giorgia Meloni, dico grazie per il suo costante impegno e per il suo lavoro.

A chi cerca di intimidirci, invece, dico solo: noi andiamo avanti. A testa alta. Per l’Italia”.

Barbara Polo, deputato di Fratelli d’Italia