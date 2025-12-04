Lo Cap d’Any de l’Alguer entra nel vivo

ALGHERO – Entra nel vivo l’edizione numero 30 del Cap d’Any de l’Alguer. Settimana ricchissima di appuntamenti, con un’occhio al weekend quando la città si accende di scenografie luminose con la tradizionale cerimonia di inaugurazione dell’Albero di Natale in Piazza Porta Terra in programma domenica 7 dicembre (ore 19), seguita dal concerto itinerante per le vie del centro storico della Banda Musicale A. Dalerci e dall’accensione della “cascata di luci” sulla Torre di San Giovanni in Largo San Francesco. Mercatini natalizi e Pista di pattinaggio sul ghiaccio animano la città e fanno da cornice ai numerosi appuntamenti in calendario. Alberi di Natale che nei quartieri di Sant’Agostino e della Pietraia prenderanno luce la sera prima, sabato alle ore 17.

Dal 4 al 7 dicembre nel Centro Culturale Lo Quarter in scena il Festival Di:segni 2025 “Raccontare la realtà” intersezioni tra fumetto, illustrazione, cinema, musica e teatro a cura dell’Associazione Algherofumetto. Da non perdere la mostra di vignette, strisce e tavole a fumetti dedicata al grande Sergio Staino – “A proposito di Sergio”. L’omaggio alla memoria di uno dei maestri del fumetto, aperta al pubblico e visitabile a partire dal 4 dicembre e sino al 31 dicembre, tutti i giorni dalle ore 17.30 alle ore 20.30.