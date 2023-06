L’importanza della donazione del sangue: la Asl di Sassari a scuola

SASSARI – “Un gesto di solidarietà incondizionata, di

generosità verso il prossimo, totalmente sicuro e in grado di salvare la

vita umana”. E’ questo il valore della donazione del sangue ed e’ questo

il messaggio che negli scorsi giorni la Asl di Sassari ha trasmesso agli

studenti delle quarte e quinte classi all’Istituto Tecnico Roth di

Alghero.

Una giornata di sensibilizzazione organizzata dalla Asl di Sassari, in

collaborazione con l’Avis Regionale e Comunale, tra i giovani futuri

donatori, che dall’esperienza diretta degli operatori e volontari hanno

appreso l’importanza di un gesto tanto semplice quanto importante.

“Il sangue è un prodotto naturale, non riproducibile artificialmente,

raro e indispensabile alla vita. Donare è un dovere civico, un atto di

solidarietà che permette di salvare la vita di altre persone. La

donazione è un atto volontario e gratuito che supera ogni ostacolo

politico, di genere, di razza o religione: ed e’ questo il grande

messaggio che vorremmo trasmettere alle nuove generazioni”, ha detto

Gioacchino Greco, responsabile del Centro Trasfusionale dell’ospedale di

Alghero e organizzatore della giornata di sensibilizzazione.

Il sangue non serve solo per le trasfusioni in caso di operazioni

chirurgiche, incidenti o calamità: diventa indispensabile anche nella

cura di alcune malattie croniche, tumori, leucemie.

Per donare sangue bisogna avere almeno 18 anni, pesare più di 50 Kg ed

essere in buone condizioni di salute

Nell’aula magna dell’Istituto Tecnico, alla presenza del Presidente AVIS

Regionale Sardegna, Vincenzo Dore, e di quello comunale, Giorgio Landi,

del sindaco della citta’, Mario Conoci, e degli operatori del Centro

Trasfusionale della Asl di Sassari, si è affrontato il tema delle

motivazioni psicosociali che inducano alla donazione: tra queste la

sfera sociale (come il supporto degli altri alla donazione), l’

appartenenza alla collettività, l’empatia e altruismo verso il prossimo,

il miglioramento del sé (per esempio, per aumentare la propria

autostima), l’apprendimento ed esperienza positiva pregressa di amici o

familiari.

Tra i temi affrontati anche quello della lavorazione del sangue e

l’utilizzo degli emocomponenti, ognuno utile per curare malattie

diverse.

“L’invito che noi operatori lanciamo alla popolazione, in particolare ai

giovani, è quello di avvicinarsi alla donazione, in quanto, oltre ad un

gesto di estrema generosità, potrebbe essere un’occasione per fare anche

un dettagliato controllo sul proprio stato di salute”, spiega Greco che

coglie l’occasione per ringraziare tutti i volontari delle Avis e le

varie associazioni di donatori e pazienti, “che con infaticabile impegno

collaborano con la nostra Asl, sensibilizzando e avvicinando alla

donazione i cittadini”.