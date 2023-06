Acquabike F2, trionfa la coppia algherese Canu e Porcu

ALGHERO – La coppia algherese della scuderia LH Garage trionfa ancora una volta al Raid Motonautico Pavia – Venezia. Si tratta della più lunga e longeva gara motonautica al mondo: 413 km nelle acque del Po con quasi secolo di storia. La gara, infatti, è nata nel lontano 1929 ma per diversi anni non si è tenuta a causa di molteplici motivazioni, dalla guerra alla pandemia o come l’anno scorso per la siccità. Proprio la siccità ha tenuto in forse la sfida fino all’ultimo, poi le piogge torrenziali dell’ultimo periodo hanno riempito il Po in maniera importante ma allo stesso tempo molto pericolosa portando una grandissima quantità di legname e detriti nel fiume.

Lucio Canu alla guida della sua acquabike Yamaha VX 1800, un bolide da 180 cv, e la copilota Giorgia Porcu si confermano grandi protagonisti anche in questa 70esima edizione del Raid. Vittoria, per la seconda volta consecutiva, nella categoria Acquabike F2 e conferma anche il miglior tempo nella categoria superiore F1, il tutto con una media totale – sui 413 chilometri di gara – di ben 113 km orari. Doppia grande soddisfazione per Giorgia Porcu, premiata come “Donna più veloce del Raid”.

«Siamo entusiasti del risultato ottenuto, quest’anno era una gara più pericolosa del solito perché il fiume era pieno di legname e infatti sono stati tantissimi gli incidenti – dicono i piloti algheresi – ma il nostro successo non sarebbe mai arrivato senza il sostegno degli sponsor che credono nel nostro progetto sportivo, grazie di cuore a loro»

Canu, Porcu e non solo per il Team LH Garage che porta a casa anche la medaglia d’argento con Vittorio Baioni sempre nella categoria F1. Un trionfo senza precedenti per la scuderia algherese e per tutto il panorama motonautico sardo: impegno, preparazione, dedizione e quel pizzico di follia, fondamentale negli sport estremi, sono le caratteristiche del trionfo di Canu e compagni.