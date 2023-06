Festival della Canzone Algherese, ecco l’elenco dei partecipanti

ALGHERO – Il Festival della Canzone Algherese si sta rivelando una delle manifestazioni Musico Culturali algheresi più attese dell’anno. Dopo l’annuncio del suo ritorno, la commissione interna del festival ha lavorato duramente per selezionare le migliori canzoni algheresi, che saranno interpretate da 18 artisti pronti a sfidarsi sul palco de Lo Quarter il prossimo 1/2 luglio, per la 14^ edizione del prestigioso evento. Sarà poi compito della giuria tecnica quello di decretare il vincitore o la vincitrice della 14^ edizione del Festival della Canzone Algherese 2023.

Ed è proprio la selezione dei cantanti in gara a far entrare nel vivo l’attesa per l’evento

1) CERAVOLA GIULIANA RITA, 2)AURORA BASSU, 3) DANIELA RIU, 4) CAMBULE DANIELE,

5) CARIA GABRIELLA, 6) GIOSUE’ BOSEGGIA, 7) PINNA FRANCESCA,

8) ANNAMARIA MULTINEDDU, 9) MELONI LORENA, 10) FRANCO MULAS

11) COCOZZA ARIANNA, 12) MICHELA PATRONO, 13) GRUPPO MUSICALE “MURISTENE”,

14) GRUPPO MUSICALE “FEDALES, 15) COCCO LILIANA, 16) QUINTILIO DENISE,

17) LANGELLA MILENA, 18)TRUDDU GIUSEPPE

Ecco i nomi dei concorrenti che saliranno sul palco per cercare di aggiudicarsi la vittoria.

Le due serate saranno arricchite dalla presenza e contributi musicali di ospiti d’eccezione

I biglietti sono in vendita “Tot per la Musica” in via Lo Frasso 10 ad Alghero.