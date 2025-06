“Lega impalpabile, Pais fa polemiche sul nulla”

ALGHERO – “Quando l’unico modo di fare politica che si conosce è quello della polemica si riesce a polemizzare su tutto. È il triste caso del leghista Pais, che ancora una volta prova a montare una polemica sul nulla.

L’Amministrazione di concerto con i dirigenti scolastici decide di sospendere il servizio mensa al 13 di giugno a causa di alcune difficoltà oggettive ed ecco che subito, immancabile, arriva la nota polemica del rappresentante della Lega. Strano, però, che non spieghi che il servizio per ragioni analoghe veniva interrotto nello stesso periodo anche negli anni scorsi e senza, peraltro, che vi fosse nessuno a montare stupide polemiche. Anni scorsi in cui è bene ricordarlo la Lega guidata dal Pais era al governo della città. Lo ricordiamo perché, vista l’impalpabilità dei suoi rappresentanti è possibile che molti non se ne siano neppure accorti e non ne abbiano notato la presenza.

Oggi grazie al confronto costruttivo portato avanti dal Sindaco e dall’Assessora Sanna con i dirigenti scolastici, viste le criticità riscontrate, si è così deciso di sospendere l’erogazione dei pasti il 13 giugno proprio come avveniva negli scorsi anni. Con buona pace del Pais e delle sue solite sterili polemiche”.

Partito Democratico Alghero