“Lavori in agro attesi da decenni e realizzati grazie alla Giunta Solinas”

ALGHERO – Iniziati oggi gli interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilità interpoderale delle strade dell’agro della bonifica algherese resi necessari dalla crescita degli arbusti che invadono la sede stradale. Si tratta di un primo intervento urgente che, a regime, interesserà l’intero reticolo viario della bonifica trascurato per decenni, attraverso la prima collaborazione coordinata tra gli enti regionali Laore e Forestas con il comune di Alghero e che verrà inoltre integrato con 1,5 milioni di euro per l’acquisizione in gestione delle aree di Porto Ferro-Torre del Porticciolo, Punta Negra-Bombarde e Punta Giglio. “Queste ulteriori iniziative, concrete e tangibili da tutti, confermano la costante attenzione della Giunta guidata dal presidente Christian Solinas al nostro territorio” – dichiara il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“Una necessaria opera di manutenzione che riguarderà la pulizia, il taglio delle piante e l’asportazione dei rami che invadono le strade interpoderali e le fasce pubbliche limitrofe” – afferma Michele Pais – “Un’azione fondamentale per la sicurezza territoriale, realizzata, per la prima volta, grazie alla sinergia tra enti regionali e locali, che deve essere potenziata nel futuro, per la manutenzione e tutela dell’ambiente e l’incolumità dei cittadini che vi abitano. Tale intervento completa quello finanziato dalla Regione con 2 milioni di euro per la messa in sicurezza dei canali la cui esecuzione è stata affidata al Consorzio di bonifica della Nurra, attività, anche questa, attesa dal mondo delle campagne da decenni”.