Venerdi 1° Aprile riapre la Butterfly House Sardegna

ALGHERO – E’ tutto pronto per la riapertura della Butterfly House. La struttura alle porte di Olmedo, a pochi minuti da Alghero e dal suo Aeroporto, è pronta a spiccare il volo. Proprio come una delle splendide farfalle ospitate nella unica e meravigliosa Biosfera dove sono presenti anche bellissime piante tropicali, insetti con rare peculiarità. Dopo un lungo e difficile inverno è arrivato il momento, dalla mattinata di Venerdi 1° Aprile, di riscoprire la bellezza della natura e godere l’area aperta oltre che, come detto, apprezzare l’offerta naturalistica della “Casa delle Farfalle”. U

n Parco sempre più apprezzato dai locali e villeggianti come risulta dai numeri in crescita che dimostrano un chiaro apprezzamento della clientela verso una struttura che è oramai un punto di riferimento dell’accoglienza del Nord Ovest Sardegna. E questo grazie anche all’offerta culinaria delle aree ristoro e soprattutto delle piscine che, grazie alla cura a cui sono sottoposte, sono, insieme alle farfalle, verde e decoro, il fiore all’occhiello delle attrazioni della Butterfly House. Ampio spazio anche all’ospitalità delle scuole che, con la ripartenza delle gite, sono un settore importante dell’attività svolta dalla struttura che fa capo a Folia Bio. “Non vediamo di ripartire e ritornare ad accogliere nella nostra bellissima oasi naturalistica famiglie, bambini, sardi, turisti e chiunque voglia godere di qualche ora di relax, verde, ammirare le nostre farfalle, apprezzare la nostra cucina e poi, a breve, godersi il fresco delle nostre piscine”, chiudono dalla proprietà