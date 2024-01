La Regione Sardegna al Beer&Food Attraction

CAGLIARI – L’Assessorato dell’Agricoltura, attraverso l’Agenzia Laore, prenderà parte al Beer&Food Attraction, iniziativa che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale per le aziende e i brand di eccellenza dell’universo birraio, dai micro birrifici ai brand globali e per l’intero mondo beverage, dalle acque agli spirits ai soft e energy drink.

La mostra si svolgerà a Rimini da domenica 18 a martedì 20 febbraio 2024, in contemporanea con la 13a edizione dell’International Horeca Meeting, organizzato da Italgrob. Si tratta di una occasione per rilevare i trend e le evoluzioni del settore, una fonte di ispirazione che da’ valore all’esperienza. Saranno 3 giorni dedicati esclusivamente ai professionisti del settore. L’edizione dello scorso anno ha registrato poco meno di 500 espositori, provenienti da 20 Paesi, in rappresentanza di 600 marchi. I visitatori, tutti professionali, sono stati circa 34 mila, provenienti da 85 nazioni.

La partecipazione della Regione Sardegna con le aziende isolane, – spiegano dall’assessorato dell’agricoltura – si prefigge lo scopo di rappresentare le produzioni regionali nel pieno rispetto del binomio qualità e territorialità. Saranno selezionate 20 aziende e verrà assegnato loro spazio espositivo nell’area collettiva allestita dalla Regione Sardegna. Sarà a carico dell’Agenzia Laore l’acquisizione degli stand, l’allestimento, la quota di iscrizione e i relativi servizi connessi, mentre resteranno a carico delle aziende le spese per i trasferimenti, vitto, alloggio e le spese di invio e ritiro dei prodotti, oltre alla cura nel proprio spazio della promozione, disposizione ed esposizione dei prodotti. Possono partecipare alla selezione le piccole e medie imprese del settore con sede operativa in Sardegna. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 24 gennaio 2024.