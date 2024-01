“Basta con le passerelle elettorali di Conoci, denuncia al Corecom”

ALGHERO – “Basta con le passerelle elettorali del Sindaco. Ci siamo rivolti al CORECOM perché vengano rispettate le norme relative alla par condicio. • Dal 14 dicembre infatti sono stati convocati i comizi elettorali e l’Art. 9.1. della Legge 22 Febbraio 2000, n.28 (disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione) recita che: ” Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.”

Sembra una normativa chiara ma evidentemente non lo è per il nostro sindaco che continua a inviare comunicati stampa che riportano sue dichiarazioni, sue foto, attribuzioni a sé di ogni accadimento in città (che sia questo il vero motivo per il quale è caduta la testa dell’assessore ai lavori pubblici?)

Per questo motivo abbiamo ritenuto di inviare una segnalazione al Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, nella certezza che dove non arriva il rispetto basilare per le regole democratiche arriva la sanzione esterna. Noi consiglieri continueremo a vigilare, quindi invitiamo il sindaco a smettere con le strumentalizzazioni e iniziare ad attenersi alle regole”.