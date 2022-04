La Polizia di Stato compie 170, auguri da Solinas

CAGLIARI – “Siamo riconoscenti a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato per l’esempio che con le loro azioni e lo spirito di abnegazione sanno dare ogni giorno, rendendosi portatori e portatrici di sani valori e profonda umanità”. Lo ha detto il Presidente della Regione Christian Solinas in occasione delle celebrazioni per il 170esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato, a cui ha preso parte. “In questa giornata così importante voglio ribadire il valore del Corpo di Polizia, il cui impegno contro l’illegalità e la criminalità diffusa è decisivo per la costruzione di una società più giusta, sana e sicura”, ha sottolineato nel corso della cerimonia avvenuta nella sede dalla polizia stradale in viale Buoncammino, a Cagliari, evidenziandone l’apporto fondamentale, anche in Sardegna, nella lotta all’illegalità e a sostegno della libertà.