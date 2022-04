Marzo differenziata al 71,6%, prosegue percorso virtuoso dell’Amministrazione

ALGHERO – Ulteriore risultato per la raccolta differenziata ad Alghero, che nel mese di Marzo, ancora in bassa stagione, ha toccato la percentuale del 71,6%. La città prosegue nel percorso virtuoso che l’ha portata nel 2021 a raggiungere e superare abbondantemente per la prima volta con un 71,74% la soglia fissata dalla Giunta Regionale al 70% per l’ottenimento della premialità in materia di raccolta differenziata.

Intanto, in vista della stagione estiva e delle festività pasquali è stato richiesto alla ditta esecutrice dell’appalto di igiene urbana un incremento del servizio. Con il risultato che già dalle prossime settimane verrà incrementata la presenza delle Isole Itineranti a servizio di quanti dovessero avere difficoltà a fruire del servizio del porta a porta ( che rimane servizio primario) nei giorni prestabiliti.

Rinforzi anche per il servizio di svuotamento dei cestini : aumenta la presenza di operatori che, da maggio e fino a settembre, avranno il compito di intervenire con maggiore frequenza nel centro storico e nelle zone maggiormente frequentate come le due passeggiate, la sera fino alle 20 e la notte fino alle 02:00, nei mesi più intensi come avvenuto con successo la scorsa stagione.

E ancora: previsto anche il ritiro domenicale aggiuntivo della frazione della plastica e del vetro presso le attività commerciali del centro storico, del lido e delle passeggiate, così come anche il lavaggio domenicale con idro pulitrice delle zone particolarmente frequentate dalla movida.

I servizi alle utenze, nel dettaglio, verranno resi noti come la scorsa stagione attraverso l’app Municipium e la brochure in doppia lingua Italiano/Inglese non appena saranno calendarizzati.

Successivamente alle festività Pasquali, invece, si procederà, come previsto dall’Assessore Montis, allo smantellamento dell’isola ecologica di Ungias-Galantè con spostamento della stessa all’interno del vicino Ecocentro e alla rimozione della batteria di cassonetti di Punta Moro e collocazione dell’isola itinerante al servizio della zona di Punta Moro per tre giornate a settimana. Delle novità in corso verrà data ampia diffusione attraverso la comunicazione dedicata, l’app Municipium e la pagina Facebook DifferenziaAmoAlghero.

Procede parallela l’attività di prevenzione e di contrasto alla violazione delle norme in materia di conferimento dei rifiuti. Nei giorni scorsi gli agenti del Nucleo Ambientale del Comando Barracelli del Comune di Alghero, coadiuvati dal Capitano Riccardo Paddeu, al termine di una serie di indagini, hanno dapprima identificato e successivamente sanzionato diverse persone per violazione al Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani per importi paria circa €.1000.

Le fattispecie contestate vanno dall’abbandono di rifiuti di provenienza domestica, conferimento nel secco residuo di rifiuti recuperabili (carta – plastica – metallo – vetro – umido ecc.), utilizzo di buste non conformi per il conferimento dei rifiuti umido – secco, plastica e carta e cartone, conferimento di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico senza previo appuntamento di ritiro e imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico.

Lavoro intenso anche per la Polizia Locale. Sono stati necessari diversi giorni di appostamenti nei pressi di alcune aree sensibili ( Largo Santi Angeli e Via IV Novembre) e la collaborazione di privati cittadini, del personale della CICLAT e dell’Ufficio Ambiente del Comune, per risalire agli autori degli illeciti tramite documenti lasciati all’interno dei sacchi della spazzatura. Consistente il bilancio da gennaio ad oggi: le sanzioni elevate ammontano a 11 mila euro. “Le attività di controllo e repressione – riferisce l’Assessore Andrea Montis – proseguono giornalmente anche nell’agro, grazie alla compagnia barraccellare, dotata di foto trappole il cui uso è regolamentato da apposito regolamento. Inoltre, ho chiesto invece alla Polizia locale di incrementare l’attività ( in vista della stagione estiva) anche nel centro urbano, specialmente in relazione alla conformità del mantenimento degli Ecobox ad uso delle attività commerciali”.

La maggior parte dei residenti, va segnalato, segue le regole e i risultati in termini di differenziata sono ottimi. L’Assessorato assicura che verrà prestata particolare attenzione a chi affitta le seconde case affinché non ci si dimentichi che il proprietario dell’immobile rimane l’unico responsabile per i rifiuti prodotti nell’abitazione. Nei prossimi giorni proseguiranno senza sosta le operazioni di controllo sul territorio.