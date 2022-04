Su Catalan tv va in onda “País de alegries” di Pino Piras

ALGHERO – Appuntamento con la commedia algherese domani sera su Catalan tv; alle 21,15 va in onda “País de alegries”, di Pino Piras, andata in scena al teatro civico nel maggio 2017, con uno straordinario successo di pubblico. L’opera del grande autore algherese compiva proprio in quel periodo quarant’anni dalla sua prima e unica messa in scena, avvenuta nell’aprile del 1977 al Teatro Selva. Lo spettacolo è stato organizzato e rappresentato dall’Associazione Culturale Cabirol, che continua la collaborazione con Catalan Tv per la promozione degli eventi in lingua. País de alegries è un testo che racconta il periodo delle elezioni comunali ad Alghero, rappresentato con il piglio sarcastico e irriverente di Pino Piras, che trascina alla risata parlando dei drammi della comunità algherese alle prese con i problemi della disoccupazione e della casa. Negli anni settanta Alghero è al centro di una stagione turbolenta, di forti proteste popolari, di contrapposizioni legate allo sviluppo urbanistico del territorio. Come nel suo costume, Pino Piras racconta la realtà vista con il suo occhio tagliente e sfrontato che lo ha portato ad essere il principale riferimento della cultura popolare algherese. Il recupero della commedia da parte della Associazione Cabirol, già promotrice di diverse iniziative di spettacolo a sostegno della lingua algherese, è volutamente un omaggio all’autore, con la riproposizione del testo originale in cui non mancano i riferimenti al contesto di quegli anni. Il cast è composto da Elisabetta Dettori, Giancarlo Sanna, Mario Mulas, Berto Calaresu, Franco Mulas, Carlo Ibba, Davide Casu, Tore Nieddu, Michele Nieddu, Alberto Lai, Aldo Puddu, Gianni Maltana, Ignazio Paddeu. La parte musicale è curata da Salvatore Maltana, Pietro Ledda, Bachisio Ulgheri, Cristian Grosso. Il coordinamento e la regia sono di Giovanni Chessa. País de Alegries è patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.